В Николаеве спасатели доставали мальчика, который застрял в бидоне (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, происшествие произошло вчера, 7 января, по ул. 1-я Линии.

Как выяснилось, родители пытались достать ребенка самостоятельно, но попытки не увенчались успехом, поэтому они обратились в Службу спасения «101».

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Спасатели с помощью специнструмента разрезали бидон и освободили ребенка. Маленький мальчик не получил никаких травм, заверили в ГСЧС.