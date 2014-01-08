В Николаеве спасатели доставали мальчика, который застрял в бидоне (фото, видео)

11:56, 08 января 2014
Общество
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В Николаеве спасатели освободили ребенка, который застрял в бидоне

Спасатели достали мальчика / Фото: ГСЧС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, происшествие произошло вчера, 7 января, по ул. 1-я Линии.

Как выяснилось, родители пытались достать ребенка самостоятельно, но попытки не увенчались успехом, поэтому они обратились в Службу спасения «101».

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Спасатели с помощью специнструмента разрезали бидон и освободили ребенка. Маленький мальчик не получил никаких травм, заверили в ГСЧС.

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