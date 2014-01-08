В Николаеве спасатели доставали мальчика, который застрял в бидоне (фото, видео)
11:56, 08 января 2014Общество
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В Николаеве спасатели освободили ребенка, который застрял в бидоне
Спасатели достали мальчика / Фото: ГСЧС
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, происшествие произошло вчера, 7 января, по ул. 1-я Линии.
Как выяснилось, родители пытались достать ребенка самостоятельно, но попытки не увенчались успехом, поэтому они обратились в Службу спасения «101».
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Спасатели с помощью специнструмента разрезали бидон и освободили ребенка. Маленький мальчик не получил никаких травм, заверили в ГСЧС.
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