В Макеевке спасатели вытаскивали мальчика, который застрял в пушке (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

2-летний мальчик играл возле пушки времен Второй мировой войны, которая установлена ​​на перекрестке улицы Ленина и бульвара 8 сентября.

Голова малыша застряла между швеллерами конструкции. Спасатели раздвинули элементы конструкции пушки с помощью гидравлического инструмента и вытащили мальчика.