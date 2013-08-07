В Макеевке спасатели вытаскивали мальчика, который застрял в пушке (фото)

10:26, 07 августа 2013
Общество
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В Макеевке спасли ребенка, голова которого застряла между деталями пушки.

Мальчик застрял в пушке / Фото ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

2-летний мальчик играл возле пушки времен Второй мировой войны, которая установлена ​​на перекрестке улицы Ленина и бульвара 8 сентября.

Голова малыша застряла между швеллерами / Фото ГСЧС

Голова малыша застряла между швеллерами конструкции. Спасатели раздвинули элементы конструкции пушки с помощью гидравлического инструмента и вытащили мальчика.

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