В новогоднюю ночь на Майдане будут стрелять 20 минут

В этом году организаторы решили сделать новогоднюю ночь на Майдане в формате семейного праздника: и отцы, и дети получат свое. На сцене возле Главпочтамта выступят музыкальные группы для молодежи: "Тартак" и "ТНМК", и для поколения постарше – "Песняры" и французская группа "Оттован", блиставшие в 80-х годах.

О праздновании Нового года на Майдане "Газете по-киевски" рассказали Владимир Гончарук, начальник ГУ внутренней политики, и режиссер Марина Круглова из компании "Глобал-Арт", которой киевская администрация доверила организовывать праздник.

На семейный праздник киевлян ждут на Майдане к 21.00, когда и начнется действо. Вести вечер, веселить собравшихся шутками и объявлять выход артистов будет народный артист Украины Анатолий Гнатюк. Чуть позже девяти вечера начнется фольклорная программа в исполнении народного ансамбля "Червона калина". После них споют пока еще не очень именитый дует Анны Добридневой и Ивана Дорна и певец Денис Барканов.

А около 22.00 хиты исполнит легендарная белорусская группа "Песняры". За ними, опять же для ценителей музыки 80-х, появится французская группа "OTTAWAN". После одиннадцати вечера на сцену выйдет группа "ТНМК". Как сказал нам Фагот из "ТНМК", песни для новогодней ночи еще не выбрали, но ясно, что это будут только хиты.

– Что именно споем на Майдане, еще не решили. Скорее всего, выберем лучшее из нашего репертуара и порадуем этим киевлян, – говорит Фагот.

Будет ли мэр лично поздравлять киевлян – еще неизвестно. Как минимум запланировано пятиминутное поздравление Леонида Черновецкого по телеканалу "Киев". А за десять минут до полуночи на экранах Майдана покажут поздравительную речь Президента, которая закончится с новогодним боем часов. Как только куранты умолкнут, на Майдане споют гимн Украины и начнется фейерверк в сопровождении лазерного шоу.

Салют будет длиться ровно 20 минут 08 секунд, тем самым символизируя наступивший год. И под конец, для самых стойких, споет группа "Тартак". Закончится празднование ровно в час ночи 1 января.

С новогоднего шоу можно будет спокойно доехать домой – метро будет работать до 3.00–3.30 утра: точное решение еще не принято.