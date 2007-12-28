Тимошенко: ”Я как премьер-министр допустила только одну важную ошибку”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает большой ошибкой своего первого премьерства отказ от привлечения экспертов и аналитиков к разработке правительственных реформ.

Об этом она заявила сегодня в программе «Я так думаю» на телеканале «1+1».

“Я как премьер-министр, на мой взгляд, допустила только одну важную ошибку, очень серьезную. Не имея рядом с собой стабильной команды во власти, не имея такой системной поддержки аналитиков, политологов, мы просто рванули вперед, не обращая внимания на препятствия, мы думали, что мы сможем небольшой группой людей напором, динамической, работоспособностью пробить достаточно быстро этот большой пласт неурядиц”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что сейчас новое правительство будет привлекать для разработки реформ экспертов, аналитиков, а также социальные профессиональные группы.

“Мы каждый шаг реформ будем обставлять баррикадой, мы больше не будем отрываться так быстро и так опасно”, - прибавила глава правительства.