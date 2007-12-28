Тимошенко о своём участии в президентских выборах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о готовности продолжить работу на посту главы правительства в случае победы демократической команды на следующих президентских выборах.

Об этом она заявила сегодня в программе «Я так думаю» на телеканале «1+1».

Премьер еще раз подчеркнула, что не думает о своем участии в очередных президентских и парламентских выборах. «Я думаю о том, как стать перед обществом через сто дней и отчитаться по первым позициям, которые я обязалась выполнить», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что готова работать в должности премьер-министра в случае победы демократической команды на следующих президентских выборах. «Если демократическая команда во главе с Президентом и с правительством будет способна быть полезной обществу, а не снова устроить противостояние внутри, я готова работать в этом статусе, в котором я есть. Потому что в этом статусе можно принести много пользы государству», - отметила она.

Глава правительства считает неоправданной политическую конкуренцию внутри команды. «Если снова конкурировать на очередных выборах, то можно снова потерять силы, запал, годы на пустое противостояние, и не дать результатов людям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что на президентских выборах в 2004 году она поддержала кандидатуру Виктора ЮЩЕНКО, отказавшись от выдвижения своей кандидатуры. «Амбиции можно унять. Я отказалась потому, что есть цель, есть командная игра, есть ожидания людей и колоссальное вдохновение. Поэтому я отступила в сторону», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.