Цены на газ для населения не изменятся

В Украине цены на газ для населения в 2008 году не изменятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, отвечая на вопрос, как изменятся цены на газ в 2008 году для предприятий и для населения.

«Подготовлен и принят проект постановления правительства. Хочу сказать, что цены за газ для населения не изменятся», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен в первом полугодии 2008 года сохранить предельный уровень цен на природный газ импортного происхождения для предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на уровне 2007 года - 686 грн. за тыс. куб. м (с тарифом на транспортировку, НДС и целевой надбавкой).

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина "О предельном уровне цен на природный газ".

В частности, согласно проекту постановления, предполагается установить предельный уровень цен на природный газ импортного происхождения для предприятий ТКЭ при условии компенсации НАК "Нафтогаз Украины" из Государственного бюджета разницы в ценах на газ и расходов на его реализацию с 1 января 2008 года - 686 грн. за тыс. куб. м, а с 1 июля 2008 года - повысить до 891,9 грн. за тыс. куб. м.

Для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства, без учета НДС, сбора к утвержденному тарифу на газ в виде целевой надбавки, тарифов на его транспортировку, распределение и снабжение, предельная цена предлагается в 959,7 грн. за тыс. куб. м.

Для учреждений и организаций, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, без учета НДС, сбора к утвержденному тарифу на природный газ в виде целевой надбавки, тарифов на его транспортировку, распределение и снабжение и расходов на его реализацию НАК "Нафтогаз Украины", - 959,7 грн. за тыс. куб. м.