По Тернополю прошла 1,5-километровая колонна студентов (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, студенты отправились пешим ходом с массива Дружба и прошлись по улицам Мазепы и Руськой на Театральную площадь. С обеих сторон их сопровождала колонна автомобилистов с национальными флагами и флагами Евросоюза.

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Во время шествия колонны частично было перекрыто движение на главных дорогах, по которым курсирует общественный транспорт, а также на прилегающих к ним улицах.

Местами колонна растягивалась на 1,5 км.

Студенты несли в реках флаги Украины и Евросоюза и скандировали лозунги «Студенты за Европу», «Вместе мы сила», «Идем в Европу!», «Не на пары – на майдан!», «Тернополь – это Европа».

На Театральной площади, куда пришла колонна и где собрались уже около 4 тыс. молодых людей, начался концерт местных групп.