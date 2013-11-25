Эксперты: пауза в евроинтеграции была положительно воспринята фондовым рынком

Такое мнение высказали опрошенные эксперты.

В инвестиционной компании Dragon Capital констатируют, что вчера суверенные облигации подешевели на 1-1,5 пункта в связи с решением правительства приостановить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

По словам экспертов компании, эта новость не привела к панике — котировки на продажу снижались, однако в скором времени предложение было поглощено несколько раз.

В инвестиционной компании Арт-капитал констатируют, что инвесторы покупали евробонды в надежде на то, что Украина может получить финансовую поддержку от России, что снизит давление на платежный баланс первой.

В инвесткомпании Altana Capital прогнозируют, что нормализация отношений с Россией может сыграть на руку отечественному рынку акций.

«Что касается перспектив украинского рынка, то приостановка евроинтеграции может сыграть на руку отечественному рынку акций. Мотор Сич, вагоностроительные предприятия могут показать рост, так как основным рынком сбыта для данных компаний является РФ и СНГ», - отмечают эксперты.