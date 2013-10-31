В одной из ветлечебниц Донбасса нашли нарушений на более 217 тысяч

Специалисты Госфининспекции в Донецкой области во время ревизии Володарской районной государственной больницы ветеринарной медицины выявили нарушения, которые привели к потерям финансовых ресурсов на сумму свыше 217 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Госфининспекции Донецкой области.

В сообщении отмечается, что, в частности, нарушение произошло в результате реализации больницей ветеринарных услуг по дезинфекции помещений по заниженной стоимости, а именно: по ценам более низким, чем утверждено приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Кроме того, больницей излишне было оплачено взносов в государственные целевые фонды по ставкам больше, чем предусмотрено законодательством, излишне начислена и оплачена премия заместителю начальника больницы без решения органа высшего уровня, также безосновательно было списано 311 литров бензина А-92.

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В сообщении отметили, что руководителю объекта контроля направлено требование относительно устранения выявленных нарушений, рассмотрения вопроса относительно привлечения к ответственности виновных лиц. По результатам ревизии составлены 4 протокола об административном правонарушении, проинформирована прокуратура Донецкой области и Главного управления УМВД в Донецкой области.