Тюремщики на Житомирщине присвоили свыше 700 тысяч гривен зарплаты заключенных

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, прокуратурой области закончено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3. ст. 364 УК Украины, начатом Коростенской межрайонной прокуратурой по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Коростенской исправительной колонии № 71 управления Государственной пенитенциарной службы Украины в области.

В ходе расследования установлено, что несколько служащих учреждения, используя служебное положение, безосновательно не перечисляли средства, которые удерживались из заработной платы осужденных по исполнительным листам в виде алиментов и ущерб, причиненный гражданам, юридическим лицам и государству.

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Таким образом, 712 тыс. грн использовано не по назначению, чем вызваны тяжелые последствия и нарушены конституционные права граждан.

В настоящее время в уголовном производстве прокуратура утвердила обвинительный акт, который направила в суд для рассмотрения по сути. Другие подробности этого дела прокуратура не сообщает.