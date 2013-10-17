Еврокомиссия предлагает сократить выбросы газов в авиации

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, 16 октября Еврокомиссия направила соответствующие предложения в Совет ЕС и Европарламент.

Суть предложения заключается в применении так называемой «Схемы торговли вредными выбросами в Евросоюзе» (EU emissions trading system) к авиационному транспорту. В соответствии с предложением Еврокомиссии, схема должна заработать с 1 января 2014 года.

Ее главная идея заключается в том, чтобы вынуждать загрязнителей платить за вредные выбросы и «покупать» квоты на превышение норм у более чистых компаний. Таким образом сокращение выбросов станет рентабельным, а увеличение выбросов приведет загрязнителей к дополнительным расходам, в сообщении.

По словам еврокомиссара по борьбе против изменений климата Конни Гедегаард, выбросы парниковых газов в авиации растут очень быстро. «С 1990 года они удвоились», - сказала она.

По мнению комиссара, Евросоюз уже существенно снизил выбросы парниковых газов, и теперь к этому процессу должен приобщиться и авиационный сектор.

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Предусматривается, что если Совет ЕС и Европарламент поддержат предложения Еврокомиссии, новая схема будет работать с 1 января следующего года. Она будет касаться перелетов между аэропортами государств-членов ЕС, а также государств-участниц Европейского экономического пространства (Норвегии и Исландии).

Она также будет применяться к перелетам между Евросоюзом и другими странами пропорционально дистанции, которую самолет выполняет над территорией ЕС или стран Европейского экономического пространства. Таким образом, новые нормы будут касаться и авиаперевозок из Украины в ЕС и из ЕС в Украину, говорится в сообщении.

С 2020 года, в соответствии с договоренностями в рамках Международной организации гражданской авиации, эта схема будет действовать в всем мире.