Главное за день: обзор топ-новостей

На Львовщине стал падать рейтинг «Свободы» и «Батькивщины» - опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то 29,8% жителей Львовщины проголосовали бы за объединенную партию «Батькивщины» и «Фронта перемен , 20,9 % - за Свободу, 20,8 % - за УДАР.

Генсек ООН призвал прекратить поставки оружия всем сторонам конфликта в Сирии

"Нас вряд ли удовлетворит уничтожение химических вооружений, когда широкие военные действия разрушают Сирию" , - подчеркнул Пан Ги Мун. По его словам, больше всего жертв погибли от обычных вооружений.

Генпрокуратура просит РФ передать Украине дело рыбалки Федоровича

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генеральную прокуратуру России о возможности передачи уголовного производства в отношении украинской рыбалки Александра Федоровича для дальнейшего расследования правоохранительными органами на территории Украины

Минэкономразвития РФ прогнозирует замедление роста экономики в стране

Министерство экономического развития Российской Федерации прогнозирует замедление темпов роста экономики в стране до 2016 года.

Символ Крыма замок «Ласточкино гнездо» законсервируют

В Крыму приостановят на зиму посещение дворца-замка "Ласточкино гнездо" - одного из символов полуострова - из-за запланированной реставрации объекта.

Оскорбление "носителя русского языка" обошлось Фарион в 20 000 гривень

Нардеп от КПУ отсудил у нардепа фракции « Свобода » 20 тыс. грн морального ущерба за оскорбление его как носителя русского языка.

Правда, позже Фарион заявила, что не будет выплачивать народному депутату от КПУ Александру Зубчевскому назначенный судом моральный ущерб и обжалует это решение

Игорь Коломойский опроверг слухи о продаже медиагруппы "1+1"

Бизнесмен сообщил, что не будет продавать компанию "1+1 Медиа", даже если ему поступит соответствующее предложение.

Дожди могут лишить украинских фермеров миллиона тонн подсолнечника

Замедление темпов сбора подсолнечника из-за дождливой погоды, которая преобладает в Украине уже несколько недель, может повлечь собой потерю до 1 млн. тонн этой культуры.

Власенко заявил, что против защитников Тимошенко готовятся уголовные дела

Против защитников экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александра Плахотнюка и Николая Титаренко готовятся уголовные дела.

"Вчера от сотрудников Службы безопасности Украины мы получили информацию, которой мы доверяем на 100 процентов. О том, что против Александра Плахотнюка, который является защитником Юлии Тимошенко , в ближайшее время будут открыты уголовные дела" , - заявил Власенко.

Украина перекрыла границу с Россией из-за африканской чумы

Пограничники из-за распространения в России возбудителя африканской чумы свиней закрывают движение транспорта в местных пунктах пропуска на Восточной Украине.

Среди экипажа задержанного россиянами судна в Арктике есть украинец

Гражданин Украины находится на судне «Арктик-Санрайз», задержанном пограничниками ФСБ России за акцию в защиту Арктики у платформы «Газпрома» в Печорском море.

Словакия не откроет реверс газа для Украины без договоренностей с "Газпромом"

Словакия не откроет реверсного потока газа в Украину, не имея предварительных договоренностей о таком реверсе с поставщиком газа - российским монополистом «Газпромом».

Об этом сообщил журналистам глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. «Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ», - сказал Томбинський.

КС разрешил назначать судей пожизненно

Законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно усиления гарантий независимости судей противоречит требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины .

Соответствующий вывод по делу по обращению Верховной Рады обнародовал сегодня Конституционный Суд Украины.

«Укрзализныця» и Škoda будут вместе производить пассажирские электровозы

«Укрзализныця» с компанией Skoda Transportation будут производить двухсистемные пассажирские электровозы, которые способны работать на двух видах ток , - переменном и постоянном, что в свою очередь положительно скажется на графике курсирования поездов.

"Эвтаназия по-украински": Россиянам на центральном ТВ предсказали крах Украины (видео)

Государственное центральное телевидение России продолжает пропагандировать крах Украины в связи с намерением подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Умер и.о. мэра Николаева Владимир Коренюгин

Умер и.о. Николаевского городского главы, секретарь городского совета Владимир Коренюгин.

Янукович в Нью-Йорке пообщался с Обамой

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в официальном приеме от имени Президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы в Нью-Йорке в рамках 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В Украине родители возмущены "благотворительными" взносами в школах и детсадах (видео)

Родители, которые готовы платить за хорошие условия своих детей в школе и детском саду, все чаще возмущаются, потому что не знают, на что руководство тратит средства.