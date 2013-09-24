Главное за день: обзор топ-новостей
Украина частично перекрыла границу с Россией, КС признал конституционным положение о пожизненном назначении судей, а генсек ООН призвал прекратить поставки в Сирию любого оружия
На Львовщине стал падать рейтинг «Свободы» и «Батькивщины» - опрос
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то 29,8% жителей Львовщины проголосовали бы за объединенную партию «Батькивщины» и «Фронта перемен , 20,9 % - за Свободу, 20,8 % - за УДАР.
Генсек ООН призвал прекратить поставки оружия всем сторонам конфликта в Сирии
"Нас вряд ли удовлетворит уничтожение химических вооружений, когда широкие военные действия разрушают Сирию" , - подчеркнул Пан Ги Мун. По его словам, больше всего жертв погибли от обычных вооружений.
Генпрокуратура просит РФ передать Украине дело рыбалки Федоровича
Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генеральную прокуратуру России о возможности передачи уголовного производства в отношении украинской рыбалки Александра Федоровича для дальнейшего расследования правоохранительными органами на территории Украины
Минэкономразвития РФ прогнозирует замедление роста экономики в стране
Министерство экономического развития Российской Федерации прогнозирует замедление темпов роста экономики в стране до 2016 года.
Символ Крыма замок «Ласточкино гнездо» законсервируют
В Крыму приостановят на зиму посещение дворца-замка "Ласточкино гнездо" - одного из символов полуострова - из-за запланированной реставрации объекта.
Оскорбление "носителя русского языка" обошлось Фарион в 20 000 гривень
Нардеп от КПУ отсудил у нардепа фракции « Свобода » 20 тыс. грн морального ущерба за оскорбление его как носителя русского языка.
Правда, позже Фарион заявила, что не будет выплачивать народному депутату от КПУ Александру Зубчевскому назначенный судом моральный ущерб и обжалует это решение
Игорь Коломойский опроверг слухи о продаже медиагруппы "1+1"
Бизнесмен сообщил, что не будет продавать компанию "1+1 Медиа", даже если ему поступит соответствующее предложение.
Дожди могут лишить украинских фермеров миллиона тонн подсолнечника
Замедление темпов сбора подсолнечника из-за дождливой погоды, которая преобладает в Украине уже несколько недель, может повлечь собой потерю до 1 млн. тонн этой культуры.
Власенко заявил, что против защитников Тимошенко готовятся уголовные дела
Против защитников экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александра Плахотнюка и Николая Титаренко готовятся уголовные дела.
"Вчера от сотрудников Службы безопасности Украины мы получили информацию, которой мы доверяем на 100 процентов. О том, что против Александра Плахотнюка, который является защитником Юлии Тимошенко , в ближайшее время будут открыты уголовные дела" , - заявил Власенко.
Украина перекрыла границу с Россией из-за африканской чумы
Пограничники из-за распространения в России возбудителя африканской чумы свиней закрывают движение транспорта в местных пунктах пропуска на Восточной Украине.
Среди экипажа задержанного россиянами судна в Арктике есть украинец
Гражданин Украины находится на судне «Арктик-Санрайз», задержанном пограничниками ФСБ России за акцию в защиту Арктики у платформы «Газпрома» в Печорском море.
Словакия не откроет реверс газа для Украины без договоренностей с "Газпромом"
Словакия не откроет реверсного потока газа в Украину, не имея предварительных договоренностей о таком реверсе с поставщиком газа - российским монополистом «Газпромом».
Об этом сообщил журналистам глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. «Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ», - сказал Томбинський.
КС разрешил назначать судей пожизненно
Законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно усиления гарантий независимости судей противоречит требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины .
Соответствующий вывод по делу по обращению Верховной Рады обнародовал сегодня Конституционный Суд Украины.
«Укрзализныця» и Škoda будут вместе производить пассажирские электровозы
«Укрзализныця» с компанией Skoda Transportation будут производить двухсистемные пассажирские электровозы, которые способны работать на двух видах ток , - переменном и постоянном, что в свою очередь положительно скажется на графике курсирования поездов.
"Эвтаназия по-украински": Россиянам на центральном ТВ предсказали крах Украины (видео)
Государственное центральное телевидение России продолжает пропагандировать крах Украины в связи с намерением подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.
Умер и.о. мэра Николаева Владимир Коренюгин
Умер и.о. Николаевского городского главы, секретарь городского совета Владимир Коренюгин.
Янукович в Нью-Йорке пообщался с Обамой
Президент Украины Виктор Янукович принял участие в официальном приеме от имени Президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы в Нью-Йорке в рамках 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
В Украине родители возмущены "благотворительными" взносами в школах и детсадах (видео)
Родители, которые готовы платить за хорошие условия своих детей в школе и детском саду, все чаще возмущаются, потому что не знают, на что руководство тратит средства.