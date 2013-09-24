Игорь Коломойский опроверг слухи о продаже медиагруппы "1+1"

Сегодня, 24 сентября, Игорь Коломойский опроверг слухи, тиражируемые рядом украинских СМИ, о планах продать "1+1 Медиа".

«Предложений о покупке не поступало, но даже если бы они и были – эта компания не продавалась, не продается и продаваться не будет», - говориться в сообщении, имеющимся в распоряжении УНИАН.

Справка. «1+1 Медиа» – один из крупнейших медиа-холдингов в Украине. Группа объединяет 5 телеканалов – 1+1, 2+2, ТЕТ, 1+1 International и ряд других медиа-активов.