Игорь Коломойский опроверг слухи о продаже медиагруппы "1+1"

15:28, 24 сентября 2013
Общество
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Бизнесмен сообщил, что не будет продавать компанию "1+1 Медиа", даже если ему поступит предложение о покупке.

Группа объединяет 5 телеканалов

Сегодня, 24 сентября, Игорь Коломойский опроверг слухи, тиражируемые рядом украинских СМИ, о планах продать "1+1 Медиа".

«Предложений о покупке не поступало, но даже если бы они и были – эта компания не продавалась, не продается и продаваться не будет», - говориться в сообщении, имеющимся в распоряжении УНИАН.

Справка«1+1 Медиа» – один из крупнейших медиа-холдингов в Украине. Группа объединяет 5 телеканалов – 1+1, 2+2, ТЕТ, 1+1 International и ряд других медиа-активов.

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