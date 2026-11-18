Заказ спутников для мониторинга запусков российских ракет мог бы потребовать не менее 25 млн евро.

Украина может рассмотреть возможность создания собственной спутниковой группировки для обеспечения раннего предупреждения о ракетных угрозах, в частности, о пусках баллистических ракет ОТРК "Искандер" или РМ-48У в режиме "поверхность-поверхность" по С-400. Ориентиром в этом вопросе может стать европейский опыт, в частности план Германии по запуску двух спутников, способных обнаруживать ракетные пуски.

Как отмечает Defense Express, развитие таких возможностей позволило бы постепенно формировать собственную технологическую базу раннего предупреждения и снижать зависимость от партнеров, в том числе США.

Так, показательным примером является Германия, которая планирует заказать у аэрокосмического подразделения корпорации Airbus Defence and Space два спутника для наблюдения за ракетными пусками в инфракрасном спектре. Ожидается, что контракт будет заключен до конца 2026 года, а его ориентировочная стоимость составит около 25 млн евро.

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Предполагается, что от подписания контракта до вывода спутников на орбиту может пройти три-четыре года. Таким образом, Германия рассчитывает получить собственные возможности обнаружения вражеских ракетных запусков ориентировочно в 2029–2030 годах.

Аналитики отмечают, что для Украины эти цифры дают примерное представление о масштабах и сроках реализации аналогичного проекта. По оценке Defense Express, заказ спутников у Airbus или другой аэрокосмической корпорации для мониторинга запусков российских ракет мог бы потребовать не менее 25 млн евро и около трех-четырех лет на развертывание.

В то же время развитие европейских систем раннего предупреждения потенциально может дать Украине доступ к альтернативным возможностям обнаружения ракетных угроз в перспективе нескольких лет.

Развитие украинской сети спутников

Как сообщал УНИАН, в конце октября украинская компания HIMERA и датская GomSpace вывели на орбиту OBRIA NANO, первый тестовый спутник будущей независимой украинской сети связи, и уже приступили к его эксплуатации.

Цель инициативы – создать собственную спутниковую сеть, диверсифицировать каналы связи Украины и уменьшить стратегическую зависимость от внешней инфраструктуры.

Следующий важный этап – локализация производства спутников и наземных терминалов в Украине. Это позволит развивать собственные технологии в сфере спутниковых коммуникаций и постепенно наращивать украинские производственные мощности.

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