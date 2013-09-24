КС разрешил назначать судей пожизненно

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заключение по делу по обращению Верховной Рады обнародовал сегодня Конституционный Суд Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 5 сентября решила направить в Конституционный суду евроинтеграционный президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию об усилении гарантий независимости судей.

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Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 55, 85, 106, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131 Конституции Украины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что усиление гарантий независимости судей является ключевым вопросом конституционной реформы правосудия, и их существование необходимо обеспечить как при назначении и освобождении судьи с должности, так и в ходе осуществления им своей деятельности.

В частности, изменениями в статьи 106, 126 и 128 Конституции предлагается усовершенствовать порядок назначения и освобождения судьи. Предусматривается, что судья суда общей юрисдикции назначается на должность бессрочно Президентом Украины. При этом проектом предлагается установить, что решение главы государства о назначении судей или освобождении их с должности будут приниматься исключительно на основании и в соответствии с представлением Высшего совета юстиции.

Поскольку пятилетний срок, на который судья назначался на должность впервые, отменяется, то из Конституции Украины исключаются полномочия Верховной Рады по избранию судей на должности и освобождению их с должностей.

Изменениями в статью 127 предлагается повысить требования к лицам, которые могут претендовать на должности судьи, а также устанавливается, что отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной основе.

Конституционный Суд считает, что предлагаемые изменения не предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина и не направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины.

Судьи КС также считают, что предложенные изменения направлены на повышение уровня независимости судебной власти.

По мнению КС, предоставление генеральному прокурору Украины возможности осуществлять свои полномочия без ограничения 5-летним сроком будет способствовать его непредвзятости и независимости, а также стабильной работе Генпрокуратуры.