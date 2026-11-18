Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составляет 15 тыс. грн в месяц.

Рынок аренды жилья в Киеве демонстрирует резкий рост предложения. За последние три месяца количество квартир, доступных для аренды, подскочило на 87%, говорится в исследовании ЛУН, которое имеется в распоряжении УНИАН.

По оценкам, общий арендный фонд Киева составляет не менее 313 тысяч квартир. Сюда входят как квартиры, в которых уже проживают арендаторы, так и те, что сейчас предлагаются в аренду.

Наиболее стремительный рост предложения арендуемого жилья в столице пришелся на сентябрь – тогда количество доступных квартир увеличилось на 49% за месяц. В октябре количество доступных квартир увеличилось еще на 12%.

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В то же время аренда квартир в Киеве подешевела. По данным ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 15 тыс. грн в месяц (около 330 долл.), что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За двухкомнатную квартиру арендодатели в среднем просят 21 тыс. грн (460 долл.), что также на 9% меньше. Аренда трёхкомнатных квартир обходится в среднем в 35 тыс. грн (760 долларов) в месяц. Это на 12% дешевле, чем год назад.

Какие районы Киева лидируют по количеству новых квартир

В октябре больше всего новых предложений аренды жилья появилось в Дарницком районе Киева. На него пришлось 16,2% всех квартир, впервые вышедших на рынок. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь составляет 13,5 тыс. грн в месяц.

На втором месте по количеству предложений оказался Голосеевский район с долей 13,1% и средней ценой аренды однокомнатной квартиры 19 тыс. грн. Третье место занял Шевченковский район – 11,6% новых предложений, а аренда однокомнатного жилья здесь стоит в среднем 20 тыс. грн.

В Днепровском и Соломенском районах доля новых объявлений составила по 11%. При этом средняя аренда однокомнатной квартиры в них обойдется в 12 тыс. грн и 15 тыс. грн соответственно.

На Печерский район пришлось 10,4% новых предложений (32 тыс. грн за однокомнатную квартиру), на Оболонский и Святошинский – по 7,5% (13 тыс. грн в обоих районах). В Подольском районе доля составила 6,9%, а средняя арендная плата за однокомнатную квартиру – 18 тыс. грн. Меньше всего новых объявлений появилось в Деснянском районе – 5%, где аренда однокомнатного жилья в среднем стоит 8 тыс. грн в месяц.

В целом на три левобережных района – Дарницкий, Днепровский и Деснянский – приходится около 32% всех новых квартир для аренды в Киеве.

Аналитики отметили, что новое жилье продолжает поступать на рынок, однако темпы роста предложения уже не такие высокие, как в начале осени.

Что происходит в других городах Украины

Рост предложения арендуемого жилья постепенно охватывает и другие регионы страны. Если в сентябре Киев демонстрировал противоположную динамику по сравнению со многими западными городами, то уже в октябре ситуация изменилась.

В сентябре количество квартир, которые хотя бы раз в течение месяца были представлены на рынке аренды, в Киеве выросло на 19,7%. В то же время во многих городах западной Украины оно сокращалось: в Ужгороде – на 31%, Луцке – на 27,4%, Ивано-Франковске – на 26,6%, Львове – на 8,3%.

В октябре в столице количество таких квартир выросло ещё на 21%, но рост наблюдался уже и в большинстве других областных центров. Наибольший прирост зафиксировали в Тернополе – 55,7%, Виннице – 50,9%, Луцке – 31,3% и Николаеве – 31,2%. В Одессе показатель вырос на 13,7%, в Харькове – на 16,9%, в Днепре – на 15,1%.

Единственным областным центром среди исследованных, где в октябре количество квартир на рынке сократилось, стал Львов – на 4,3%.

В то же время стоимость аренды однокомнатных квартир в разных городах существенно отличается. Дороже всего жилье стоит в Ужгороде – в среднем 32 тыс. грн в месяц. За год там цена выросла на 51%. Во Львове аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 25,3 тыс. грн (+49% за год), в Ивано-Франковске – 22,9 тыс. грн (+49%). В Одессе средняя стоимость аренды однокомнатного жилья составляет 12 тыс. грн, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Рынок жилья Украины – последние новости

По результатам исследования DIM.RIA, в октябре медианная цена аренды однокомнатной квартиры в Закарпатье выросла на 17% и составила 34 тыс. грн/мес. В столице цена упала на 21% и опустилась до 26 тыс. грн/мес.

В начале октября стало известно, что на западе Украины стремительно сокращалось предложение квартир и домов для аренды на фоне волны переездов из крупных городов. Наиболее острая ситуация наблюдалась в Ужгороде, где средняя арендная плата за год подорожала на 50%.

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