Среди экипажа задержанного россиянами судна в Арктике есть украинец

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в московском представительстве «Гринпис».

«На ледоколе «Гринпис» Arctic Sunrise, захваченном ФСБ во время мирного протеста против добычи нефти на арктическом шельфе, находится один гражданин Украины – Руслан Якушев, он корабельный кок. Всего на судне 27 человек из разных стран. Связи с кораблем нет», - сообщил сотрудник московского офиса «Гринпис».

В тоже время он отметил, что юристы «Гринпис Интернешнл» ожидают, что им немедленно будет предоставлена возможность встретиться с активистами, которых четыре дня продержали под надзором вооруженных людей, не позволяя звонить родным или связываться с юристами.

По теме: Российские пограничники захватили судно Greenpeace, угрожая автоматами - СМИ

Исполнительный директор «Гринпис Интернешнл» Куми Найду заявил, что акция протеста против нефтяного освоения арктического шельфа была исключительно мирной и ненасильственной, столь жесткая реакция российских властей ничем не обоснована.

«Наши активисты руководствовались в своих действиях только сильным желанием предотвратить разрушение природы Арктики. Их против желания держали несколько суток под надзором вооруженных людей без возможности защищать свои интересы. Мы требуем немедленного освобождения активистов», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 сентября, Следственный комитет России возбудил против активистов «Гринпис» дело о пиратстве за акцию у морской платформы «Газпрома» «Приразломаная».

«По версии следствия, 18 сентября группа лиц, предположительно, имеющих отношение к экологической правозащитной организации «Гринпис», подплыв на судне «Арктик-Санрайз» к морской платформе «Приразломная», предприняла незаконную попытку высадки на платформу. Их противоправные действия были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области», - говорится в сообщении.

Следователи подчеркнули, что к уголовной ответственности будут привлечены все лица, совершившие нападение на платформу, вне зависимости от гражданства, при этом все следственные действия будут проводиться в строгом соответствии с нормами российского законодательства и международного права, говорится в сообщении.

Акцию активисты «Гринпис» проводили 18 сентября. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух вблизи ледокола «Арктик Санрайз».