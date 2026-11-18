Фильм можно будет посмотреть в январе 2027 года.

Один из главных кинохитов 2026 года, супергеройский экшн "Человек-паук: Новый день" (Spider-Man: Brand New Day), вернется на экраны украинских кинотеатров в расширенной версии.

Как сообщили в пресс-службе кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, новая версия картины будет содержать некоторые дополнительные сцены, в частности, эпизод с участием Розарио Доусон в роли Ночной медсестры, а также еще несколько сюрпризов.

Посмотреть новинку можно будет в кинотеатрах Украины с 21 января 2027 года.

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Напомним, картина "Человек-паук: Новый день" стала одним из самых кассовых фильмов 2026 года, уже собрав в прокате более 2,5 миллиарда долларов при бюджете около 225 миллионов. Также картина установила несколько рекордов.

События четвертого сольного фильма Тома Холланда ("Дьявол навсегда здесь", "Черри", "Uncharted: Неизведанное", "Одиссея", франшиза "Мстители") в роли Питера Паркера (Человека-паука) происходили через четыре года после финала блокбастера "Человек-паук: Нет пути домой" 2021 года.

Питер повзрослел и выбрал путь одиночки после того, как добровольно стер себя из памяти тех, кого любит. Продолжая бороться с преступностью в Нью-Йорке, который больше не знает его имени, он полностью посвятил себя защите города. Однако вскоре ему пришлось столкнуться с новой невидимой силой, угрожавшей всем вокруг.

Помимо Холланда, в фильме вновь появились хорошо известные по предыдущим проектам Marvel персонажи: его бывшая возлюбленная ЭмДжей (Зендея), лучший друг Нед Лидс (Джейкоб Баталон), Брюс Беннер / Халк (Марк Руффало) и Фрэнк Касл / Каратель (Джон Бернтал).

Также в картине состоялось первое появление звезды "Очень странных дел" Сэди Синк в роли мутантки-телепатки Джин Грей.

Режиссером фильма выступил Дестин Дэниел Креттон, который в 2021 году снял еще один фильм из киновселенной Marvel – "Шан-Чи и легенда десяти колец".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 90% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 97% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 66 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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