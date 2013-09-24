На Львовщине стал падать рейтинг «Свободы» и «Батькивщины» – опрос

За Партию регионов готовы проголосовать 2,1 % опрошенных, за «Нашу Украину» – 1,1 %. У остальных партий рейтинг менее 1 %. Вместе с тем большая доля тех, кто не определился, – 15,2 %, не пошли бы на выборы 8,3 % респондентов.

Как сообщает ЗИК, такие данные социсследования во Львове обнародовал руководитель местного центра изучения общественного мнения «Социоинформ» Наталья Зайцева-Чипак.

Как отмечается в исследовании, в электоральных предпочтениях жителей Львовщины заметны региональные различия. Так, во Львове больше всего сторонников имеют «Свобода» и УДАР, а «Батькивщина» – на третьем месте. По области, наоборот, «Батькивщина» является лидером – 30 % сторонников в городах и 39 % в селах. Кроме того, в селах наименьшая доля тех, кто не определился с выбором – 11%.

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Похожие результаты опроса и по выборам в областной совет: «Батькивщина» – 28,3 %, ВО «Свобода» – 21,7 %, УДАР – 19,1 %. При этом не определились почти 17 % респондентов, не пойдут на выборы – 9%.

На президентских выборах больше всего опрошенных (22,8 %) готовы проголосовать за Виталия Кличко. Однако в данном случае из предлагаемых для респондентов кандидатов были и Юлия Тимошенко (за нее – 18,3 %), и Арсений Яценюк (13,9 %). Если же от «Батькивщины» будет идти один общий кандидат, то распределение симпатий избирателей может измениться, отметила Наталья Зайцева- Чипак.

Тягныбока в президенты готовы поддержать 9,6 % опрошенных жителей Львовщины. Не определились – почти 18 %.

Политолог Анатолий Романюк, комментируя результаты исследования, отметил, что если сравнивать их с результатами последних парламентских выборов, то заметна тенденция к уменьшению готовности избирателей голосовать за «Свободу» и «Батькивщину», а также увеличение количества сторонников УДАРа.

Падение поддержки «Свободы», по мнению эксперта, объясняется тем, что на выборах она четко задекларировала себя как радикальная политическая сила. «А когда она перестает быть радикальной и становится похожей на других, доля сторонников меняется. С одной стороны, это расширение спектра избирателей, а с другой – она рискует потерять своих избирателей», – отметил Романюк и добавил, что здесь сказались также и последние критические материалы, появившиеся про свободовцев в СМИ.

Падение рейтинга «Батькивщины» политолог связывает со сложностью объединения этой партии с «Фронтом перемен» и конфликтными ситуациями, которые при этом возникают, а также с тем, что нынешний глава «Батькивщины» Арсений Яценюк, по данным социологии, не является лидером общественного мнения на Львовщине.

Опрос проводился 1-16 сентября 2013. Методом интервью опрошено 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности – 3,5 %.