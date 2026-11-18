По его словам, в настоящее время наблюдается снижение числа конфликтов и нарушений в процессе мобилизации со стороны военнослужащих ТЦК и СП.

Конфликты, связанные с так называемой "бусификацией" на улицах, практически сошли на нет. Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он отметил определенные изменения в динамике мобилизационных процессов, в частности, и в вопросе усиления контроля за военно-медицинскими комиссиями. Чтобы они не признавали годными к военной службе тех, кто не может выполнять боевые задачи.

Так, доля годных к военной службе и выполнению боевых задач растет. А доля тех, кто может быть задействован только для выполнения задач в тылу или в подразделениях обеспечения, снижается.

Видео дня

По словам Вениславского, на данный момент не возникло новых системных проблем с мобилизацией: те, что были, не исчезли, но и новых не появилось.

"Удалось ли снизить уровень конфликтности? Да, удалось. Это можно увидеть даже по результатам мониторинга открытых источников информации. Конфликты, связанные с так называемой "бусификацией" – когда на улицах хватали военнообязанных или всех подряд и сажали в микроавтобусы, – практически сошли на нет", – сказал он.

Парламентарий отметил, что к проведению мобилизационных мероприятий привлечены военнослужащие Военной службы правопорядка. И, добавил он, все это в комплексе "снизило уровень конфликтов и нарушений в процессе мобилизации со стороны военнослужащих ТЦК и СП".

Проблемы с ТЦК – что известно

Как сообщалось, ранее Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, заявлял о новом виде правонарушений со стороны сотрудников ТЦК – они силой забирали мужчин из частных домовладений.

Кроме того, в конце октября омбудсмен заявил о системном кризисе в ТЦК. Он отмечал, что с начала года в его Офис поступило 6 тысяч обращений и жалоб о нарушениях со стороны ТЦК и СП, что уже превышало показатель за весь 2025 год.

Вас также могут заинтересовать новости: