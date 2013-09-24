В Украине родители возмущены "благотворительными" взносами в школах и детсадах (видео)

Чтобы учить детей в школах в комфортных условиях, украинским родителям сегодня ничего не остается, как большую часть финансовых затрат на школу брать в свои руки. Однако непрозрачная и непонятная система родительских так называемых благотворительных взносов сейчас все чаще дает сбой.

В Минобразования родителям позволяют создавать благотворительные фонды. В родительском комитете признаются, что ждать пока что-то сделает государство, у детей нет времени. Поэтому пока систему родительских выплат каждый образовательное учреждение придумывает на свой лад, сообщает ТСН.

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Ежедневно 10 грн за сад должна платить семья четырехлетнего луганчанина Миши. Если суммы не принесли, то в заведение не примут.

Родители дошкольника об обязательной благотворительной помощи детсаду подписывали соглашение, однако, за что платят, не знают. Мама Екатерина посчитала, что только с этих ежедневных сборов сад получает более 300 тысяч в год.

Однако, на что тратят деньги, - непонятно. Добровольные взносы в школах превращаются в коррупционные схемы Расплывчатая благотворительность родителям не нравится. В боярской школе на Киевщине мама второклассника поставила вопрос школьных расходов и призналась, что не все можно проконтролировать.

Больше всего женщина возмутилась оплатой бесплатных для всех учебников. В школе заверили, что учебники - бесплатные, а 250 гривен собирали на обязательные рабочие тетради.

Почему мама, которая помогает взносами школе, не знает куда уходят деньги, педагоги не объяснили и заверили, что все вклады - дело добровольное.