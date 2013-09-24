Генпрокуратура просит РФ передать Украине дело рыбака Федоровича

Обращение ГПУ основывается на положениях Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Генпрокуратура отмечает необходимость проведения совместного объективного и всестороннего расследования всех обстоятельств инцидента.

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В частности, украинская сторона обратилась с просьбой решить вопрос о возможности возвращения Федоровича в Украину, избрав ему меру пресечения, не связанную с ограничением свободы передвижения.

Справка УНИАН. 17 июля катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четверо рыбаков погибли. Один член экипажа – Федорович – был спасен. После столкновения он попал в больницу в Ейске (Краснодарский край РФ), откуда его впоследствии выписали.

21 июля Следственным отделом Пограничного управления Краснодарского края в отношении Федоровича было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.256 УК РФ (противозаконный лов водных биологических ресурсов). Он ожидает суда в Ейске.

Федорович заявил, что катер российских пограничников преднамеренно протаранил украинский баркас.

28 августа телеканал "1+1" в программе ТСН обнародован видеосюжет о столкновении. На видео видно, как судно пограничников преследует лодку рыбаков, а те пытаются уйти от погони, а спустя некоторое время происходит столкновение. Также слышно, как мужчины из российского судна призывают друг друга еще раз ударить баркас, который уже и так стал тонуть.

29 августа начальник Сектора связей с общественностью Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге Ольга Черная сообщила, что этот видеосюжет приобщен к материалам следствия.

12 сентября Ейский районный суд отклонил кассационную жалобу адвоката Федоровича на решение о нарушении в отношении него уголовного дела.

14 сентября Департамент информации и печати МИД России по итогам российско-украинских консультаций по урегулированию инцидента в Азовском море сообщил, что дело Федоровича будет урегулировано в рамках законодательства РФ.

МИД Украины по итогам этих консультаций затребовал объективно и всесторонне расследовать инцидент, а также вернуть на Родину Федоровича.

Генеральное консульство Украины у Ростове-на-Дону подало ходатайство об изменении меры пресечения Федоровичу с подписки о невыезде на взятие на поруки.