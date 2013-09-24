Символ Крыма замок «Ласточкино гнездо» законсервируют
В Крыму приостановят на зиму посещение дворца-замка "Ласточкино гнездо" - одного из символов полуострова - из-за планируемой реставрации объекта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Республиканского комитета по охране культурного наследия, "с 1 октября посещение дворца-замка приостановят на зимний период. Будет введен более строгий режим допуска на площадку перед дворцом, предварительно специалисты определят и оградят наиболее опасные участки на площадке".
Кроме того, памятник архитектуры и истории в среду, 25 сентября, закроют на день для проведения проектных работ по реконструкции.
«Ласточкино гнездо» - замок в готическом стиле, построен на отвесной скале в 1912 году как дача нефтепромышленника барона Штейнгеля.
Читайте также: В Ялте возле «Ласточкиного гнезда» снесли летнее кафе
Специалисты обнаружили трещины в плите-фундаменте, на котором расположены замок и видовая площадка. В планах - укрепление скалы.