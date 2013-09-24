Дожди могут лишить украинских фермеров миллиона тонн подсолнечника

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), переданном УНИАН.

«При условии, если подсолнечник «простоит» в поле еще две недели, стоит ожидать существенных потерь в качестве данной культуры и до 1 млн тонн физических потерь», - сказано в сообщении.

Что касается кукурузы, то в УКАБ считают, что замедление осенне-полевых работ может привести к тому, что аграрии не успеют ее убрать и будут вынуждены оставить на зиму в полях.

Кроме того, в ассоциации отмечают, что снижение темпов уборки также влечет за особой замедление сева озимых культур, вследствие чего 30-35% озимых могут плохо перенести перезимовку.

Как сообщал УНИАН, по словам начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко, вследствие длительного выпадения осадков на полях зафиксированы случаи загнивания подсолнечника, ухудшения качества его семян и, как результат, снижения урожайности этой культуры.

По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай подсолнечника в Украине в 2013 году может составить 8,5 млн тонн, Минсельхоз США оценивает валовой сбор этой культуры на уровне 11,5 млн тонн.

К 20 сентября уборка подсолнечника проведена на 1,9 млн га, намолочено 3,3 млн тонн при урожайности 17,6 ц/га (в 2012 г. - 15 ц/га), кукуруза убрана на площади 399 тыс. га, намолочено 1,96 млн тонн при урожайности 49,2 ц/га (в 2012 г. – 36,3 ц/га).