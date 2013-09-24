Умер и.о. мэра Николаева Владимир Коренюгин

10:28, 24 сентября 2013
Политика
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Умер исполняющий обязанности Николаевского городского головы, секретарь городского совета Владимир Коренюгин.

Владимир Коренюгин / Фото: news.pn

Как сообщили УНИАН в мэрии, это произошло сегодня, 24 сентября.

Больше никаких подробностей в мэрии не уточняют.

Коренюгин умер в возрасте 60 лет.

Он был секретарем горсовета с 2006 года, в марте 2013 года, после смерти мэра Владимира Чайки, начал исполнять обязанности городского головы.

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