Умер и.о. мэра Николаева Владимир Коренюгин
10:28, 24 сентября 2013Политика
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Умер исполняющий обязанности Николаевского городского головы, секретарь городского совета Владимир Коренюгин.
Владимир Коренюгин / Фото: news.pn
Как сообщили УНИАН в мэрии, это произошло сегодня, 24 сентября.
Больше никаких подробностей в мэрии не уточняют.
Коренюгин умер в возрасте 60 лет.
Он был секретарем горсовета с 2006 года, в марте 2013 года, после смерти мэра Владимира Чайки, начал исполнять обязанности городского головы.
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