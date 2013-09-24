Власенко заявил, что против защитников Тимошенко готовятся уголовные дела

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

«Вчера от сотрудников Службы безопасности Украины мы получили информацию, которой мы доверяем на 100 процентов. О том, что против Александра Плахотнюка, который является защитником Юлии Тимошенко, в ближайшее время будут открыты уголовные дела», - сказал Власенко и добавил, что Плахотнюк занимается лишь адвокатской деятельностью, не связанной с политикой.

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Власенко также сообщил, что против еще одного члена команды защиты Тимошенко - Николая Титаренко - происходит аналогичная ситуация.

При этом Власенко напомнил, что во время рассмотрения «газового дела» все защитники Тимошенко получили «отдельные постановления» от судьи Родиона Киреева - о том, что они якобы нарушали закон и должны были быть наказаны в дисциплинарном порядке, в том числе лишением свидетельства на право заниматься адвокатской деятельностью.

«Вы знаете, что на сегодняшний день это фактически изоляция от профессии, это та петля, которую власть использует для адвокатов», - сказал защитник Тимошенко.

Соответственно, отметил он, «репрессии власти» на сегодняшний день распространяются не только против Тимошенко, но и против людей, которые осуществляют ее защиту.

Кроме того, Власенко напомнил, что и против него осуществляются определенные репрессии, которые сопровождаются, в частности, «фальшивыми финансовыми санкциями», в случае неуплаты которых ему угрожает до 3 лет заключения за неисполнение судебного решения.

«Происходят попытки давить на защиту Юлии Тимошенко», - сказал Власенко и добавил, что на сегодняшний день Президент Украины Виктор Янукович отвечает за подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и не нужно «перекладывать ответственность с больной головы на здоровую, на оппозицию».

В то же время, на уточнение журналистов, в чем именно планируются обвинить Плахотнюка и Титаренко, Власенко отметил, что на сегодняшний день СБУ получила указание «нарыть что-нибудь на Плахотнюка» для того, чтобы в ближайшее время открыть против него уголовное дело.

«На сегодняшний день есть жесткая команда от Виктора Януковича - тотально уничтожить защиту Юлии Тимошенко», - заявил ее защитник.