Янукович в Нью-Йорке пообщался с Обамой
08:48, 24 сентября 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович принял участие в официальном приеме от имени Президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы в Нью-Йорке в рамках 68-й сессий Генеральной ассамблеи ООН.
Янукович принял участие в официальном приеме Обамы
Участники мероприятия поздоровались с Президентом США и его женой Мишель Обамой. Состоялась церемония фотографирования, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
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Во время официального приема Янукович пообщался с Обамой.
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