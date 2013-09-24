Янукович в Нью-Йорке пообщался с Обамой

Участники мероприятия поздоровались с Президентом США и его женой Мишель Обамой. Состоялась церемония фотографирования, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

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Во время официального приема Янукович пообщался с Обамой.