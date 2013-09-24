"Эвтаназия по-украински": Россиянам по центральному ТВ предсказали крах Украины (видео)

В сюжете курс Украины называют "неомазепизмом", называя Россию единственным государством, готовым бескорыстно помогать Украине.

Москву в сюжете пробуют выставить спасителем Украины от "неминуемой гибели", сообщает news.liga.net.

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Автор программы Дмитрий Киселев уже не единожды готовил сюжеты о "катастрофическом положении Украины", пропагандируя пророссийский курс для Украины. Киселев принимал участие в круглых столах движения Украинский выбор Виктора Медведчука, где заявлял, что если Украина подпишет ассоциацию с ЕС, то "дороги будут хуже, медицина будет хуже. Нужно прямо говорить! Школы будут хуже, армия будет хуже, самолеты будут падать". В новом сюжете Киселев также использует прямую речь родственника Владимира Путина.

Кроме того, ранее Киселев позволил себе хамские реплики в адрес руководства Украины - в одной из программ он заявил: "Янукович, как ошпаренный, даже не оставшись на запланированный ночлег, под утро улетел восвояси. Дела у него дрянь - пугают уже везде - и с Запада, и с Востока, а возможности у Киева достойно сделать достойный выбор все меньше", - говорил он.