Генсек ООН призвал прекратить поставки оружия всем сторонам конфликта в Сирии

Как передает РИА Новости, об этом Пан Ги Мун заявил на открытии общеполитической дискуссии во вторник в Генеральной ассамблее ООН.

"Нас вряд ли удовлетворит уничтожение химических вооружений, когда более широкие военные действия разрушают Сирию", - подчеркнул Пан Ги Мун.

По его словам, больше всего жертв погибло от обычных вооружений.

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"Я призываю все страны остановить подпитку кровопролития и прекратить поставки вооружений всем сторонам".

По данным ООН, число жертв конфликта в Сирии превышает 100 тысяч человек.

Касаясь химического оружия, Пан Ги Мун призвал Дамаск выполнить свои обязательства по конвенции по запрещению химического оружия, к которой Сирия выразила готовность присоединиться. Этому предшествовало расследование применения отравляющего газа зарин против мирного населения 21 августа под Дамаском. Эксперты ООН установили сам факт применения химоружия в Сирии, не устанавливая ответственных. Для этого потребуется новое расследование.

"Международное сообщество должно привлечь к ответственности виновных в применении химического оружия в Сирии, которое было подтверждено миссией ООН по расследованию", - сказал Пан Ги Мун.