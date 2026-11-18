Выставка продлится в украинской столице до 11 декабря, а затем отправится во Львов, Гданьск и Вильнюс.

17 ноября 2026 года в Киеве в пространстве VEZHA в Доме кино открылась выставка "Мишень: культура. Присвоено. Уничтожено. Забыто?" о системном похищении и уничтожении Россией украинского культурного наследия.

Как сообщает корреспондент УНИАН, она рассказывает о разграбленных и уничтоженных музеях на временно оккупированных Россией территориях, а также о тех, которые были освобождены от оккупации и пострадали от российских обстрелов.

В частности, речь идет о полностью уничтоженном Мариупольском краеведческом музее, разграбленном Художественном музее им. А. И. Куинджи, ограбленном в ноябре 2022 года Художественном музее им. О. Шовкуненко в Херсоне, экспонаты которого оккупанты вывезли в неизвестном направлении, прицельно разрушенном российской ракетой Национальном музее Григория Сковороды в селе Сковородиновка на Харьковщине и музее Чернобыля в Киеве, пострадавшем от российского дрона в мае 2026 года.

Среди прочего, в рамках выставки посетителям показывают примеры похищенных картин – больше всего было украдено из Херсона во время оккупации города. Интересно, что портрет Ленина из Херсонского художественного музея оккупанты почему-то не взяли...

Как пояснила в комментарии журналисту УНИАН куратор выставки Ирина Шостак, таким образом авторы пытаются систематизировать и объяснить механизмы, с помощью которых Россия действует уже много лет в отношении украинской культуры.

"На отдельных примерах мы объясняем, что Россия присваивает имена, Россия целенаправленно уничтожает, Россия русифицирует учреждения на временно оккупированных территориях. Мы пытаемся объяснить украинцам и людям за рубежом, что все это не хаотическое стечение обстоятельств, а целенаправленное действие", – пояснила она.

По ее словам, Украина вместе с партнерами работает над возможностью возвращения похищенных произведений искусства и наказания России за такие действия в судебном порядке. В то же время она признает, что это дело может затянуться на десятилетия.

Как отмечают организаторы, это первая полноценная экспозиция выставки, которая продлится в украинской столице до 11 декабря 2026 года, а затем отправится во Львов (Украина), Гданьск (Польша) и Вильнюс (Литва).

Как Россия уничтожает украинскую культуру

Как сообщал УНИАН.Туризм, в июне 2026 года в результате массированного российского обстрела Киева была существенно повреждена знаменитая Киево-Печерская лавра – объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

В то же время в начале 2024 года россияне с помощью дронов-камикадзе уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича во Львове.

Кроме того, в 2022 году российский обстрел серьезно повредил музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка в Харьковской области.

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