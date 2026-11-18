Из-за атак в городе наблюдаются проблемы с движением общественного электротранспорта.

Сегодня, 18 ноября, российская оккупационная армия нанесла серию ударов по историческому центру Одессы – в пределах охранной зоны ЮНЕСКО произошли пожары и разрушения, погибли по меньшей мере четыре человека, есть много раненых. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

"Враг нанес серию ударов по историческому центру Одессы: четверо погибших, произошли пожары и разрушения, в частности в пределах охранной зоны ЮНЕСКО", – заявили в мэрии.

По данным ведомства, в результате попадания на улице Европейской погибли три человека, среди которых – две женщины и мужчина. Еще как минимум пять человек в этом месте получили ранения. Удар привел к возгоранию автомобиля и повредил другие припаркованные рядом машины. В настоящее время пожар в автомобиле уже потушен.

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Также взрывной волной в этом районе выбито более сотни окон как минимум в семи жилых домах, административных и офисных помещениях, магазинах и кафе.

Еще один удар пришелся неподалеку – в двухэтажное административное здание с мансардным этажом, где вспыхнул масштабный пожар крыши и мансарды. В этом месте пострадала женщина.

"Все раненые доставлены в клинические больницы, часть из них находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению мэрии, в этом же районе повреждены гимназия, офисное здание и жилые дома. Кроме того, обломками поврежден трамвай, в котором выбито несколько окон. Пассажиры не пострадали.

Как отметил первый заместитель мэра Одессы Александр Филатов, на местах ударов уже развернуты оперативные штабы, работают экстренные и коммунальные службы.

По данным мэрии, из-за российских ударов в Одессе изменено движение электротранспорта. В частности, трамваи маршрута № 7 курсируют на двух участках – от ул. 28-й Бригады до Херсонского сквера и от 11-й станции Люстдорфской дороги до Старосинной площади. Трамваи маршрута № 10 курсируют к Старосенной площади, № 15 – между Слободским рынком и Херсонским сквером, № 21 временно не курсирует.

Также не курсируют троллейбусы маршрута № 2, на маршрутах № 7 и № 10 часть машин движется с задержками, часть – по улице Канатной.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер обратился к населению с просьбой не приближаться к местам попаданий во время работы экстренных служб. В случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться в укрытие.

Вражеские удары по Одессе 18 ноября

Как писал УНИАН, 18 ноября россияне трижды нанесли удары по центру Одессы. В результате атак погибли четыре человека, еще девять пострадали.

Известно, что среди погибших – 40-летняя женщина, 19-летняя девушка и 19-летний парень.

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