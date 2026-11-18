Трамп вообще отнесся к этому вопросу с безразличием и предположил, что "такое случается, когда ты велик, могущественен и у тебя есть все деньги".

Ряд технологических сбоев, произошедших в мире в последние дни и приведших к нарушениям в работе сервисов, задержкам авиарейсов, проблемам с доступом к банкам и повреждениям засекреченной связи, не связан с действиями злоумышленников.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет The Guardian. "У нас нет никаких доказательств или оснований полагать, что какой-либо из этих отдельных случаев имеет отношение к злоумышленникам, киберхакерам, преступникам, другому государству или какому-либо злонамеренному субъекту", – заявил Рубио.

При этом, как отметило издание, президент США Дональд Трамп вообще отреагировал на этот вопрос с безразличием. Он заявил, что "такое случается, когда ты велик, могущественен и у тебя есть все деньги".

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Журналисты напомнили, что серия технологических сбоев началась 12 ноября, когда вышла из строя электронная почта Microsoft, что парализовало работу миллионов сотрудников. В компании заявили, что эта проблема возникла из-за "предварительного обновления сетевой мощности". Уже на следующий день, в пятницу, по всей территории США приостановили авиарейсы, что стало крупнейшим "наземным стопом" со времён терактов 11 сентября. Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что причиной этому стало обновление маршрутизатора.

В понедельник, 16 ноября, проблемы возникли в банках, и миллионы пользователей не могли получить доступ к своим онлайн-счетам. Тогда заявлялось, что причиной стал "программный сбой" и что он "не связан с кибератакой".

Уже во вторник была отключена внутренняя сеть, которую Агентство национальной безопасности использует для передачи засекреченной информации. В агентстве заявили, что причиной этого является "плановое техническое обслуживание".

Директор национальной разведки Джей Клейтон объяснил череду таких сбоев тем, что инциденты были вызваны обновлениями безопасности, которые длились дольше, чем планировалось. Также он заявил, что эти обновления столкнулись с неожиданными трудностями. В то же время он подчеркнул, что не видит в этом кибератаки, которая могла бы повлиять на сбои. Аналогичный тезис озвучили и демократы.

"Нет никаких признаков того, что эти инциденты являются результатом кибератаки, иностранного вмешательства или каких-либо скоординированных действий. Искусственный интеллект позволяет выявлять уязвимости в огромном количестве систем с невиданной скоростью, создавая огромное давление на компании и правительственные учреждения, чтобы они немедленно, зачастую одновременно, устраняли эти уязвимости, что создает колоссальную нагрузку на системы, которые не были рассчитаны на такой темп изменений. Доказательства пока указывают на законные усилия по защите наших систем, а не на злонамеренную деятельность", – подчеркнул демократ Марк Уорнер, председатель разведывательного комитета Сената.

Что ещё известно о массовых технологических сбоях

Напомним, во вторник, 17 ноября, массовый технологический сбой распространился и на компанию Apple. Проблемы возникали с авторизацией в Apple Account, доступом к iCloud и загрузкой приложений через App Store. Также пользователи сообщали о перебоях в работе Apple Pay, Apple Support и активации устройств.

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