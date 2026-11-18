Кредит покроет почти две трети потребностей Киева в финансировании на следующий год.

Европейская комиссия готовит для Украины кредит в размере 45 миллиардов евро, который будет погашен за счет будущих российских репараций. Об этом со ссылкой на проект документа пишет Politico.

Если Москва откажется выплачивать репарации, ЕС оставляет за собой право использовать российские активы, замороженные на его территории, для погашения займа, говорится в документе.

Таким образом, Украине никогда не придется возвращать заем, что позволит удержать ее растущий долг на приемлемом уровне после почти пяти лет войны. Брюссель привлечет средства путем выпуска совместных долговых обязательств, обеспеченных бюджетом Евросоюза. Лидеры ЕС обсудят вопрос о кредите во время встречи в Брюсселе в конце следующей недели, посвященной обсуждению нового семилетнего бюджета блока и финансовых потребностей Киева.

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Займ должен покрыть примерно две трети дефицита финансирования Украины на 2027 год, который составляет 70 миллиардов евро. При этом выплаты могут растянуться до конца 2028 года. В Брюсселе надеются, что оставшуюся часть – одну треть – предоставят международные союзники, в частности Канада, Япония, США и Великобритания.

Согласно документу, следующий бюджет ЕС также может помочь покрыть расходы на обслуживание этого заемного финансирования. Предоставление средств будет зависеть от выполнения Украиной ряда реформ.

Новый "репарационный кредит"

Новый финансовый инструмент имеет много общих черт с займом в размере 90 миллиардов евро, о котором лидеры договорились в декабре прошлого года. В частности, он предусматривает возможность использования репараций (или российских активов) для погашения долга.

Однако на этот раз Еврокомиссия не предусматривает никаких исключений для Чехии, Венгрии и Словакии. Три страны уже заявили, что не заинтересованы в участии. Это вызвало негативную реакцию канцлера Германии Фридриха Мерца, который предположил, что их отстранение может навредить переговорной позиции этих трех стран в отношении следующего бюджета ЕС.

Кроме того, упоминание о российских активах грозит возобновлением спорных дебатов об их использовании, поскольку маловероятно, что Москва компенсирует Украине убытки.

Большинство замороженных российских активов в Евросоюзе на сумму 210 миллиардов евро находятся в брюссельском финансовом депозитарии Euroclear. Когда в последний раз поднимался вопрос об их использовании, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер требовал неограниченных финансовых гарантий, чтобы предотвратить риск того, что использование активов вызовет жесткий ответ со стороны России.

Международная помощь Украине – главные новости

МВФ и украинские власти достигли значительного прогресса в переговорах по второму и третьему обзорам программы финансирования Украины на 8,1 миллиарда долларов. При условии достижения договоренности на уровне экспертов Украина сможет получить следующий транш в размере 1,6 млрд долларов.

Украина должна получить в 2026 году около 50 млрд долларов прямой бюджетной поддержки и более 32 млрд долларов в рамках оборонной программы Ukraine Support Loan. Общая сумма поступлений составит около 82 млрд долларов, по подсчетам Нацбанка. В следующем году прогнозные цифры составляют 52 млрд долларов и 37 млрд долларов соответственно, что в сумме дает 87 млрд долларов.

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