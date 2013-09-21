В Броварах ушел под воду частный сектор

Поэтому вода начала накапливаться, пока не затопила дворы в частном секторе города, сообщает ТСН.

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Люди спасались как могли, но вода продолжает прибывать и избавиться от ее им уже не под силу.

Однако на спасение броварчан бросили лишь одну мотопомпу - она с таким количеством воды тоже справиться не может. Воды во дворах уже так много, что еще чуть-чуть, и она хлынет в дома.

Напомним, ранее в Одесской области после нескольких дней непрерывного дождя местные реки вышли из берегов. Возле села Красное прорвало дамбу и настоящее цунами за 20 минут накрыло поселок.

В результате два человека погибли, сотни вынуждены были немедленно покинуть свои дома. Некоторые дома не подлежат восстановлению. В целом из-за наводнения пострадали четыре района области.