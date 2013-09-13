На Одесчине ливень затопил дома и дороги, более ста человек эвакуировали (фото)
В Одесской области продолжают ликвидировать масштабное подтопление, которые возникло в Тарутинском и Арцизском районах.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, из-за длительного дождя (выпало около 200-300 мм осадков) поднялся уровень воды в реках Анчорак и Когильник.
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Вследствие этого в населенных пунктах Березино, Веселый Кут, Победа, Красное и Тарутино произошло частичное подтопление (до 20-30 см) около 200 частных жилых домов и 250 хозяйств, было перекрыто движение транспорта на трассе Августовское – Арциз – Татарбунары, прекращено электро- и водоснабжение, сообщает Сегодня.
С подтопленных домов временно отселены 114 человек. Жертвы стихии были размещены в здании сельского совета и в доме культуры.
В ночь с 12 на 13 сентября подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области проводились работы по откачке и отводу воды. В 3:00 13 сентября на всех участках наблюдался постепенный спад воды.
По словам спасателей, сейчас нового подтопления жилых домов не наблюдается. Проводятся работы по откачке воды из подвальных помещений и частных хозяйств. Возобновлено движение автотранспорта на трассе Августовское – Арциз – Татарбунары.
К ликвидации последствий подтопления привлечены 69 человек состава и 18 единиц техники.