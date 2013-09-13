Наводнение угрожает Одесчине эпидемией кишечных заболеваний

Синоптики говорят, что выпала годовая норма осадков. Сегодня уже не выдержала местная дамба. Поэтому, вода кое-где поднялась на 2 метра. Самая худшая ситуация в поселке Березино, говорится в сюжете ТСН.

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Вторые сутки на откачке воды в области работают десять пожарных машин и 12 мотопомп.

Людям помогают почти полсотни спасателей. Они пожилых людей выносят на руках. Спасатели говорят, что количество разрушенных домов постоянно растет.

От резкого подъема воды погибло много животных - в основном куры и утки. Поэтому санитарные врачи опасаются эпидемии кишечных болезней.

"Надо откачать воду из колодцев. Из Одессы доставят таблетки для обеззараживания воды", - говорит заместитель губернатора Валерий Матковский.

Поток дождевой воды повредил 700 метров железнодорожных путей. Частично повреждены три моста и сотня метров газопровода. Если ночью не будет дождя, то завтра утром все это начнут чинить. Позже обещают подсчитать убытки от стихии.