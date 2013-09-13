Наводнение угрожает Одесчине эпидемией кишечных заболеваний
На Одесчине ливень не прекращается двое суток, затопило четыре района области.
Синоптики говорят, что выпала годовая норма осадков. Сегодня уже не выдержала местная дамба. Поэтому, вода кое-где поднялась на 2 метра. Самая худшая ситуация в поселке Березино, говорится в сюжете ТСН.
По теме: На Одесчине ливень затопил дома и дороги, более ста человек эвакуировали (фото)
Вторые сутки на откачке воды в области работают десять пожарных машин и 12 мотопомп.
Людям помогают почти полсотни спасателей. Они пожилых людей выносят на руках. Спасатели говорят, что количество разрушенных домов постоянно растет.
От резкого подъема воды погибло много животных - в основном куры и утки. Поэтому санитарные врачи опасаются эпидемии кишечных болезней.
"Надо откачать воду из колодцев. Из Одессы доставят таблетки для обеззараживания воды", - говорит заместитель губернатора Валерий Матковский.
Поток дождевой воды повредил 700 метров железнодорожных путей. Частично повреждены три моста и сотня метров газопровода. Если ночью не будет дождя, то завтра утром все это начнут чинить. Позже обещают подсчитать убытки от стихии.