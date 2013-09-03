Ограничение наличных расчетов могут снизить до 100 тысяч гривен

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе пресс-конференции в Киеве выразил исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

“Украина, введя ограничение на наличные платежи свыше 150 тыс. грн, завысила этот параметр. Это первый пробный шаг. Если следовать требованиям FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - УНИАН), то большая часть платежей, которые сейчас мониторятся, не должны превышать 12 тыс. долларов, по украинским меркам это чуть меньше 100 тыс. грн”, - сказал Устенко.

По мнению эксперта, в конечном итоге украинский рынок придет к европейским стандартам, когда платежи свыше 2-3 тыс. евро совершаются только в безналичной форме.

“Основным методом борьбы с теневым сектором экономики является максимизация безналичных платежей. Если невозможно перевести все расчеты в безналичную плоскость, надо ограничивать объемы наличных платежей”, - считает Устенко.

Как сообщал УНИАН, в отношении дальнейшего снижения максимального порога расчетов наличностью заместитель главы Национального банка Украины Вера Рычаковская отметила, что такие предложения поступают не от Нацбанка, а извне. «Мы этот вопрос не рассматривали. Мы должны полностью отработать механизм и убедиться, как он работает. Снижение планки возможно тогда, когда будет готова вся инфраструктура. Снижение не может быть самоцелью», - сказала Рычаковская.