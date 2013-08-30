23-летнюю "регионалку" назначили начальником управления горисполкома

Депутат Черкасского горсовета от Партии регионов 23-летняя Ольга Сысоева 29 августа была назначена начальником управления семьи, молодежи и спорта департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горисполкома. Сысоева стала известна в апреле этого года после ее скандального назначения на должность и.о директора Черкасской областной филармонии.

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Как стало известно УНИАН из информированных источников в черкасской мэрии, новое управление семьи, молодежи и спорта было создано в рамках Департамента образования и гуманитарной политики 25 июня во время принятия изменений в структуру Черкасского горисполкома.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года на должность и.о. директора коммунального учреждения «Черкасская областная филармония» была назначена депутат Черкасского горсовета, заместитель председателя Черкасской городской организации Партии регионов 23-летняя Ольга Сысоева. Творческий коллектив филармонии выразил недовольство, ведь до этого все директора имели десятки лет стажа и музыкальное образование. Данное назначение также вызывало значительный общественный резонанс.

Черкасский облсовет объявил конкурс на замещение должности директора областной филармонии Черкасского облсовета. Во время проведения конкурса председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей Тулуб отмечал, что среди девяти претендентов на должность директора филармонии немногие отвечают требованиям должности: "у кого-то нет опыта, у кого-то – стажа, а Сысоева не проходит на эту должность по всем требованиям".

21 июня, на сессии облсовета новым директором Черкасской областной филармонии стал 33-летний Юрий Федоряка, сменивший на этом посту Сысоеву.