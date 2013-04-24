«Принцессе Барби» из Партии регионов сломали карьеру в филармонии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Министр отметил, что он говорил по этому поводу с губернатором Черкасской области Сергеем Тулубом.

"К чести Тулуба, хочу сказать, что он мне твердо сказал, что она не будет рекомендоваться властью на должность директора. Речь идет о ее временном пребывании сейчас до завершения конкурса, который будет публичным, с привлечением депутатов областного совета", - подчеркнул Л.Новохатько.

Он отметил, что приказ о назначении О.Сысоевой и.о. директора филармонии был подписан главой Черкасского областного совета, а не губернатором.

"Но свое отношение я высказал губернатору, поскольку там было представление исполнительной власти. Я никогда не поддержу решение, когда музыкальным заведением, тем более таким уважаемым, как областная филармония, будет руководить человек, не имеющий профильного образования, жизненного и профессионального опыта. Она имеет высшее образование, я запросил диплом, она не студентка, но она в 2011 году получила филологическое образование, "языки и литература" у нее специальность по диплому. Это не та специальность, которая дает возможность отличать "ля" от "ля-диез", - сказал Л.Новохатько.

Министр уверен, что назначение О.Сысоевой и.о. директора филармонии не содействует имиджу власти.

"Я не считаю, что это решение или подобные решения являются правильными, и что они способствуют имиджу власти. Они, наоборот, делают пропасть между властью и общественностью, между властью и интеллигенцией", - подчеркнул министр.

Он добавил, что никогда не поддержит как министр такие решения.

Как сообщалось, 15 апреля депутата Черкасского горсовета, члена фракции Партии регионов, заместителя председателя Черкасской городской организации Партии регионов 23-летнюю О.Сысоеву представили коллективу коммунального заведения «Черкасская областная филармония» в качестве исполняющей обязанности директора филармонии.

Творческий коллектив филармонии выразил недовольство, ведь до этого все директора имели десятки лет стажа и музыкальное образование.

Черкасский облсовет объявил конкурс на замещение должности директора областной филармонии Черкасского облсовета и создал комиссию, которая будет определять претендента на эту должность