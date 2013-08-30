Адвокаты назвали среднюю «цену вопроса» в украинских судах

По мнению правозащитника Эдуарда Багирова, половина решений в наших судах выносится за вознаграждение. «Не все судьи взяточники. Но в каждом суде есть 2–5 судей, которые выносят любые решения. Они и определяют ценовую политику на этом рынке», — говорит Багиров.

По теме: Чаще всего украинцы дают взятки правоохранителям и медикам

По словам Монтян, средняя цена дел, которыми сейчас завалены суды — $2 тыс, пишут «Вести».

«За обычное дело в районном суде придется отдать $1,5–2 тыс., в апелляционных — $3–5 тыс. каждому судье. Ну, а в Высшем на мелочи не размениваются и берут по-крупному. Это может доходить и до миллионов», — говорит Монтян.

По словам Багирова, от ДТП можно откупиться за $5–20 тыс., от крупного мошенничества, к примеру, со строительной аферой — от $100 тыс.

Адвокаты говорят, что поймать судью на взятке не так-то и просто. «Если судья ни с кем не ссорится у себя в суде, не имеет конфликтов с вышестоящими судами, то он спокойно делится добычей и творит, что хочет. А если судей публично ловят на взятке — это не что иное, как внутренние разборки», — считает адвокат Татьяна Монтян.

Передавать вознаграждения могут только надежные люди. «Это проверенные адвокаты, родственники, хорошие друзья. Кстати, вместо денег могут просто передавать ценные бумаги или права на землю или в бизнесе», — говорит Багиров. «Также есть люди, которые работают по конкретным судам, заносят туда деньги. Их не боятся и доверяют. А сами деньги в конвертах в наше время только умственно отсталые передают, сейчас это делают с помощью электронных платежей, через карточки», — добавляет Монтян.

Судьи на правах анонимности жалуются, что брать деньги их вынуждает «нищета» - зарплаты-то у них «всего лишь» раза в 3 выше, чем средние в стране. «Мы на скрепки, бумагу, ксерокс, конверты, ручки и прочее скидываемся из собственного кармана. Иногда за свой счет приходится и кабинет ремонтировать, чтобы люди не пугались. Сейчас зарплата у нас 10–12 тыс. грн. Но для семьи это не так много», — жалуется судья одного из райсудов.