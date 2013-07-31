Судье за взятку дали 5 лет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Установлено, что судья получила деньги за принятие законных решений по делам о возвращении жилья выпускнице школы-интерната и взыскании долга в интересах кредитора.

"Чтобы гражданские дела попали на рассмотрение именно этого судьи, заместитель руководителя аппарата суда вмешался в работу автоматизированной системы распределения дел. А помогал получить взятку адвокат", - говорится в пресс-релизе.

Пособники судьи также получили сроки: работник аппарата - 5 лет тюрьмы с конфискацией, адвокат освобожден от отбывания основного наказания (пять лет) с испытательным сроком три года.

Кроме того, судья и работник аппарата три года не смогут работать по профилю.