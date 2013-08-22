Енакиевским школьникам воспитательные беседы проводят в колонии (фото)

Так Кировскую исправительную колонию № 33 в Донецкой области посетили подростки, которые учатся в общеобразовательной школе №12 поселка Красный Городок города Енакиево, пишет ОстроВ.

Организатор поездки, депутат Енакиевского горсовета Сергей Громов, описывая принцип отбора экскурсантов, назвал школьников «хорошими, но немного хулиганистыми».

Подросткам показали дисциплинарный изолятор и помещения, где отбывают дисциплинарное взыскание неоднократные нарушители режима содержания. После этого школьников повели в столовую, где показали, чем заключенных кормят.

Дали школьникам возможность и пообщаться с заключенными, которые рассказали им истории своих жизней и рекомендовали юношам не попадать в заключение.

Экскурсию школьникам проводил заместитель начальника колонии майор Скуратов.

Инициатор этой "воспитательной поездки" надеется, что она "поможет ребятам выбрать правильный путь в жизни".