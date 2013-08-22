Енакиевским школьникам воспитательные беседы проводят в колонии (фото)
В Донецкой области для школьников, зарекомендовавших себя хулиганами, проводят показательные экскурсии в исправительную колонию.
Так Кировскую исправительную колонию № 33 в Донецкой области посетили подростки, которые учатся в общеобразовательной школе №12 поселка Красный Городок города Енакиево, пишет ОстроВ.
Организатор поездки, депутат Енакиевского горсовета Сергей Громов, описывая принцип отбора экскурсантов, назвал школьников «хорошими, но немного хулиганистыми».
Подросткам показали дисциплинарный изолятор и помещения, где отбывают дисциплинарное взыскание неоднократные нарушители режима содержания. После этого школьников повели в столовую, где показали, чем заключенных кормят.
Дали школьникам возможность и пообщаться с заключенными, которые рассказали им истории своих жизней и рекомендовали юношам не попадать в заключение.
Экскурсию школьникам проводил заместитель начальника колонии майор Скуратов.
Инициатор этой "воспитательной поездки" надеется, что она "поможет ребятам выбрать правильный путь в жизни".