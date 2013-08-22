В ДТП на крымской трассе погибли два человека, еще двое - в больнице

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Херсонской области, 48-летняя жительница Донецкой области, управляя автомобилем NISSAN TIIDA, двигалась по второстепенной дороге. Выезжая на главную дорогу, она не предоставила преимущества в движении автомобилю FORD FOCUS, под управлением 39-летнего жителя г. Курска (Россия).

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В результате произошло столкновение двух автомобилей, в котором женщина-водитель и 86-летний пассажир (житель г. Геническа) автомобиля NISSAN TIIDA от полученных в аварии травм скончались на месте происшествия.

Водитель и 34-летняя пассажирка (гражданка Российской Федерации) автомобиля FORD FOCUS с телесными повреждениями доставлены в больницу.