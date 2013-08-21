ДТП с участием работников СБУ и милиции: двое погибших, четверо раненых

В среду, 21 августа, около 9-и часов утра на автодороге вблизи г. Жмеринка произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли, четверо травмированы, среди них двое малолетних детей.

Как сообщает сектор связей с общественностью УМВС Украины в Винницкой области, предварительно установлено, что автомобиль Rover-416, следовавший в направлении г. Жмеринки, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106».

За рулем иномарки находился 22-летний работник межрайонного отдела СБУ.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия погиб водитель «ВАЗа» и 42-летний пассажир этого авто — работник милиции, находившийся вне службы в очередном отпуске. Старший прапорщик милиции работал помощником оперативного дежурного Жмеринского районного отдела милиции. Вместе с ним в машине ехали его жена, дети 12 и 6 лет и теща. Все они госпитализированы в районную больницу.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа военной прокуратуры и следственного управления милиции.

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Данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое привело к гибели нескольких людей).

Следствие проводит винницкая прокуратура по надзору за соблюдением законов в военной сфере.