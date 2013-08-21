Завтра в Донецке ограничат движение на центральных улицах

Об этом сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Донецкой области.

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В сообщении отмечается, что в Донецке в связи с проведением с 22 по 25 августа культурных и массовых мероприятий в честь празднования Дня Государственного флага Украины, Дня независимости Украины, Дня шахтера и Дня города Донецка в течение этих дней частично будет ограничиваться движение транспорта на центральных улицах города.

«Убедительная просьба к водителям автотранспорта корректировать свои маршруты движения в эти дни соответственно дорожной обстановке, а также не оставлять транспорт на проездной части без присмотра во избежание заторов в дорожном движении», - заявлено в обращении правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочую поездку в Донецк, где примет участие в торжествах по случаю Дня шахтера.