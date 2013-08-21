В канун Дня Независимости Янукович поедет в Донецк и Харьков

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, сказал глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин.

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По его словам, 22 августа глава государства осуществит рабочую поездку в Донецк, где примет участие в торжествах по случаю Дня шахтера.

Лёвочкин сообщил, что 23 августа Президент примет участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в Киеве. В этот же день состоится рабочая поездка главы государства в Харьков, где запланированы торжественные мероприятия по случаю 70-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

24 августа, в день 22-й годовщины Независимости Украины, Янукович в Киеве традиционно возложит цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, а также примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню Независимости на Владимирской горке.

«Символично, что главные нынешние торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины происходят на Владимирской горке возле памятника равноапостольному князю Владимиру», - отметил Лёвочкин. «1025 лет назад князь Владимир крестил Киевскую Русь, и таким образом приблизил ее к европейской семье христианских народов», - подчеркнул он.