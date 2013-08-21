Минэкономразвития: Потребители будут застрахованы от «серых» риелторов

Данный проект был подготовлен для того, чтобы создать надежную систему защиты прав потребителей риелтерских услуг, а также сформировать равные конкурентные условия для развития рынка недвижимости, сообщили в Минэкономразвития.

«На сегодня риелтерская деятельность осуществляется как «предпринимательская деятельность по предоставлению информационных услуг». Однако, эта сфера, связанная с серьезными финансовыми и имущественными вопросами, в Украине никак не регулируется и не контролируется со стороны государства. То есть, потребители риелтерских услуг не застрахованы от так называемых «серых» риелторов и использования мошеннических схем в завладении чужим имуществом. Это отрицательно сказывается как на уровне защиты прав и законных интересов потребителей риелторских услуг, так и в целом на развитии рынка недвижимости», - отметил директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Игорь Шевердин.

Международная практика показывает, что посредническая деятельность в операциях с недвижимостью в большинстве стран строго регламентирована. Риелторские услуги подлежат лицензированию, потребитель этих услуг на законодательном уровне защищен от получения некачественных услуг, оплата услуг риелтора законодательно фиксирована, а ее получение контролируется государственными органами.

Например, нелицензированная риелторская деятельность в Австрии запрещена законом. Лицензии на этот вид деятельности выдают и в Италии, и в странах Бенилюкса, Турции, Египте. В США Национальная ассоциация риелторов состоит из частных брокеров, получивших лицензии на свою деятельность. Они работают в компаниях, но при этом несут персональную ответственность за соблюдение законодательства и качество предоставляемых услуг.

В Финляндии в агентстве недвижимости хотя бы один работник должен иметь такую лицензию. Во-первых, без лицензии невозможно открыть свое агентство. Во-вторых, это статус компании. Для клиента - это показатель профессионализма, опыта и надежности. Для работодателя - важный аргумент при выборе работника.

«Проектом закона предусматривается делегирование части полномочий по регулированию рынка риелторских услуг саморегулируемым организациям. В частности, это касается обучения, квалификации специалистов, защиты прав субъектов риелторской деятельности. Предусматривается создание системы гарантирования защиты потребителей риелторских услуг при помощи введения страхования гражданско-правовой ответственности; введения Государственного реестра риелторов и субъектов риелторской деятельности с открытым доступом, а также ограничение максимального размера оплаты риелторских услуг», - пояснил Игорь Шевердин.

Таким образом, реализация закона будет способствовать созданию равных конкурентных условий для развития рынка недвижимости, поскольку будут установлены единые нормы и правила предоставления риелторских услуг, а также введено саморегулирование.