Минэкономразвития: Потребители будут застрахованы от «серых» риелторов
Минэкономразвития на выполнение поручения Президента Украины подготовило проект закона «Об особенностях осуществления риелтерской деятельности».
Данный проект был подготовлен для того, чтобы создать надежную систему защиты прав потребителей риелтерских услуг, а также сформировать равные конкурентные условия для развития рынка недвижимости, сообщили в Минэкономразвития.
«На сегодня риелтерская деятельность осуществляется как «предпринимательская деятельность по предоставлению информационных услуг». Однако, эта сфера, связанная с серьезными финансовыми и имущественными вопросами, в Украине никак не регулируется и не контролируется со стороны государства. То есть, потребители риелтерских услуг не застрахованы от так называемых «серых» риелторов и использования мошеннических схем в завладении чужим имуществом. Это отрицательно сказывается как на уровне защиты прав и законных интересов потребителей риелторских услуг, так и в целом на развитии рынка недвижимости», - отметил директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Игорь Шевердин.
Международная практика показывает, что посредническая деятельность в операциях с недвижимостью в большинстве стран строго регламентирована. Риелторские услуги подлежат лицензированию, потребитель этих услуг на законодательном уровне защищен от получения некачественных услуг, оплата услуг риелтора законодательно фиксирована, а ее получение контролируется государственными органами.
Например, нелицензированная риелторская деятельность в Австрии запрещена законом. Лицензии на этот вид деятельности выдают и в Италии, и в странах Бенилюкса, Турции, Египте. В США Национальная ассоциация риелторов состоит из частных брокеров, получивших лицензии на свою деятельность. Они работают в компаниях, но при этом несут персональную ответственность за соблюдение законодательства и качество предоставляемых услуг.
В Финляндии в агентстве недвижимости хотя бы один работник должен иметь такую лицензию. Во-первых, без лицензии невозможно открыть свое агентство. Во-вторых, это статус компании. Для клиента - это показатель профессионализма, опыта и надежности. Для работодателя - важный аргумент при выборе работника.
«Проектом закона предусматривается делегирование части полномочий по регулированию рынка риелторских услуг саморегулируемым организациям. В частности, это касается обучения, квалификации специалистов, защиты прав субъектов риелторской деятельности. Предусматривается создание системы гарантирования защиты потребителей риелторских услуг при помощи введения страхования гражданско-правовой ответственности; введения Государственного реестра риелторов и субъектов риелторской деятельности с открытым доступом, а также ограничение максимального размера оплаты риелторских услуг», - пояснил Игорь Шевердин.
Таким образом, реализация закона будет способствовать созданию равных конкурентных условий для развития рынка недвижимости, поскольку будут установлены единые нормы и правила предоставления риелторских услуг, а также введено саморегулирование.