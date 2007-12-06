На свободу - с электронным браслетом

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации подготовила предложения по внесению изменений в действующее законодательство, с тем, чтобы разрешают использовать электронные браслеты для установления местонахождения лиц, находящихся под подпиской о невыезде, или осужденных к наказанию без лишения свободы. Об этом сообщил журналистам начальник правового управления ФСИН Олег Филимонов.

По его словам, действующее законодательство разрешает использовать электронные системы слежения только за осужденными к лишению свободы.

Обеспечение системы исполнения наказаний РФ электронными браслетами осуществляется на средства гранта программы TASIS в размере 3 млн евро. По словам О.Филимонова, 500 тыс. евро уже направлено на приобретение браслетов. Их поставка начнется в середине 2008 г.