Филарет открыл заседание Священного синода УПЦ КП

Как сообщает интернет-проект ”Помісна Церква”, сегодня, 27 июля, в синодном зале Киевской патриархии под председательство Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета проходит заседание Священного Синода.

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Как сообщал УНИАН, Киевский патриархат принял решение праздновать Крещение Киевской Руси 28 июля во Владимирском соборе, а затем совершить Крестный ход от собора до памятника князю Владимиру, где провести молебен.