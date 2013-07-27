Филарет открыл заседание Священного синода УПЦ КП
12:18, 27 июля 2013Общество
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В Киеве открылось заседание Священного синода Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Заседание Священного синода УПЦ КП / Фото: ”Помісна Церква”
Как сообщает интернет-проект ”Помісна Церква”, сегодня, 27 июля, в синодном зале Киевской патриархии под председательство Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета проходит заседание Священного Синода.
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Как сообщал УНИАН, Киевский патриархат принял решение праздновать Крещение Киевской Руси 28 июля во Владимирском соборе, а затем совершить Крестный ход от собора до памятника князю Владимиру, где провести молебен.
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