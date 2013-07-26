Филарет: УПЦ КП празднует 1025-летие Крещения наравне с другими церквами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя заявления УПЦ Московского патриархата о том, что Киевский патриархат не принимает участия в праздновании, что свидетельствует о том, что Киевский патриархат находится вне православия.

“Все церкви - Киевского патриархата, Московского патриархата, Римско-католической церкви, Греко-католической церкви - празднуем это событие вместе, и вместе мы сегодня будем находиться во дворце “Украина”, где будет проходить праздник на государственном и церковном уровне”, - сказал Филарет, добавив, что сегодняшний день засвидетельствует, что все церкви - вместе.

При этом предстоятель УПЦ КП напомнил, что церкви разных конфессий еще раньше договорились, что каждая церковь будет праздновать отдельно, чтобы не создавать противостояния.

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Именно поэтому, по его словам, Киевский патриархат принял решение праздновать Крещение Киевской Руси 28 июля во Владимирском соборе, а затем осуществить крестный ход от собора к памятнику князю Владимиру, где провести молебен. В то же время УПЦ Московского патриархата будет проводить богослужение 27-го на Владимирской горке.

“Мы так договорились, чтобы не было противостояния, ради единения, потому что князь Владимир объединил Русь, и поэтому мы должны служить единению”, - объяснил патриарх и добавил, что сегодня нет оснований говорить о том, что Украинская православная церковь Киевского патриархата находится вне православия.